5 июня, 13:54
Военная операция на Украине

В Запорожской области сообщили о применении ВСУ ракетного вооружения

В оперативных службах региона отметили, что сведений о жертвах при обстреле Михайловки не поступало

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Украинские войска при обстреле в понедельник поселка Михайловка в Запорожской области применили ракетное вооружение, ряд зданий получили повреждения. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

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"По уточненной информации, боевики ВСУ совершили ракетный удар по центру поселка городского типа Михайловка. Разрыв снаряда произошел над зданием насосной станции. Повреждено здание дома культуры, школы №3, осколками посечены здания военно-гражданской администрации и насосной станции", - сказал представитель оперативных служб.

По его информации, на данный момент сведений о жертвах не поступало.

Ранее в оперативных службах региона сообщили, что под огонь с украинской стороны попало здание школы в поселке Михайловка. 

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