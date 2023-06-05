Курганская область и Югра опустились на четыре строчки в экорейтинге регионов

Снижение позиций вызвано лесными пожарами

ТАСС, 5 июня. Весенние лесные пожары привели к снижению положения Курганской области и Ханты-Мансийского округа в экологическом рейтинге регионов по итогам весны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе общественной организации "Зеленый патруль".

"Наиболее ощутимые изменения в нынешнем весеннем рейтинге произошли из-за негативного влияния лесных пожаров. Сухая и ветреная погода способствовала тому, что огонь заполыхал в целом ряде регионов страны. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Курганской, Свердловской, Тюменской, Амурской областях, в Забайкалье и Ханты-Мансийском автономном округе. Есть риски масштабных возгораний и в некоторых других регионах. Причина почти 100% всех пожаров - человеческий фактор. Считаю, что весенние палы травы необходимо полностью запретить и строго наказывать нарушителей. Отмечу, что более 60% пожаров в лесном фонде возникло при переходе горения на леса с сельскохозяйственных земель", - заявил руководитель "Зеленого патруля", лидер партии "Зеленые" Андрей Нагибин, чьи слова приводятся в сообщении.

Так, Курганская область (56-е место) опустилась на четыре строчки вместе с Ханты-Мансийским округом (72 место), Свердловская область - на две (находится на предпоследнем 84-м месте), Тюменская - на одну (28-е место), Амурская область - на одну (66-е место).

Таким образом в первую десятку рейтинга вошли Тамбовская, Белгородская области, Республика Алтай, Курская область, Москва, Чечня, Чувашия, Чукотка (поднялась на одну строчку), Калужская область (опустилась на одну строчку), Ненецкий автономный округ (поднялся на три строчки). В числе отстающих: Еврейская автономная область (опустилась на одну строчку), Якутия, Севастополь, Иркутская область, Приморский, Красноярский края, Омская область (поднялась на три строчки), Забайкальский край, Свердловская и Челябинская области. Расчет не проводился только по новым регионам: Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям, так как объема накопленной информации еще недостаточно.

Принципы составления рейтинга

Национальный экологический рейтинг регионов составляется с 2008 года по временам года: зима, весна, лето, осень. Основой для него служат информационные материалы и сообщения, а также ситуации, мероприятия и события в области экологии и охраны окружающей среды. Источниками материалов служат СМИ, органы власти, общественные организации, предприятия и граждане.