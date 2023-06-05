Продукцию "Мистер сидр" изымут из магазинов Москвы, в том числе при рейдах

По последним данным, в Ульяновской области в результате отравления сидром умерли 16 человек, в Самаре - двое

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Продукция "Мистер сидр" будет изъята из магазинов Москвы, в том числе при рейдах на предмет выявления контрафактного алкоголя в объектах торговли. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе департамента торговли и услуг столицы.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять продукцию "Мистер сидр".

"Это полномочия Роспотребнадзора. Если сотрудники Депторга при проверке [предприятий торговли на предмет] несанкционного алкоголя увидят эту продукцию - изымут", - ответил собеседник агентства на вопрос, планируется ли изъять продукцию "Мистер сидр" из продажи в столице.

Ранее в понедельник стало известно о случаях отравления сидром в Ульяновской и Самарской областях, а также в Удмуртии. По последним данным, в Ульяновской области в результате отравления умерли 16 человек, в Самаре - двое. В Удмуртии отравились два человека, они находятся в больнице в критическом состоянии, по данному факту прокуратура Удмуртии начала проверку. В Самарской области после отравления сидром госпитализированы три человека.

О борьбе с контрафактом в Москве

Ранее первый замруководителя аппарата мэра столицы, руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщал, что в столице снижается число баров и магазинов, продающих крепкий алкоголь без лицензии. Как следствие, снижается и количество изымаемого крепкого алкоголя, находящегося в незаконном обороте. Тем не менее в Москве по-прежнему выявляются значительные объемы немаркированной алкогольной продукции без документов, подтверждающих легальность ее производства и оборота.

Он уточнил, что в 2020 году в столичных предприятиях торговли и услуг было изъято 139 923 единицы алкогольной продукции, в 2021 году - примерно на 22% меньше (109 347 единиц). При этом в январе 2022 года из четырех магазинов было изъято 2 018 единиц контрафактного алкоголя, что на 44% меньше количества изъятого из незаконного оборота алкоголя в январе 2021 года, когда были конфискованы 3 613 бутылок из трех магазинов и трех объектов общественного питания.

По словам Немерюка, наиболее часто встречающиеся нарушения - это оборот крепкого алкоголя без лицензии, реализация алкоголя без документов, подтверждающих легальность его производства и оборота (контрафакт), розничная продажа алкоголя в зонах запретов и ограничений. За нелицензионную торговлю предусмотрены штрафы до 3 млн рублей, а также изъятие контрафактной алкогольной продукции и последующее ее уничтожение.

В сентябре 2020 года Немерюк сообщал, что в столице зафиксирован наименьший среди субъектов ЦФО показатель по смертности от причин, связанных с потреблением некачественного алкоголя. За предыдущие пять лет сотрудниками департамента торговли в Москве было проверено 60 тыс. объектов, осуществляющих розничную продажу алкоголя. В более чем 5 тыс. случаев были составлены административные штрафы на общую сумму более 600 млн рублей. Из незаконного оборота порядка 1,5 млн бутылок с алкоголем.