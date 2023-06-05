Более 11 тыс. человек остались без света в Залесовском округе Алтайского края

Под отключение попали 22 населенных пункта

ТАСС, 5 июня. Свыше 11 тыс. потребителей в 22 населенных пунктах Залесовского муниципального округа Алтайского края остались без электроэнергии в результате пожара на подстанции Смазнево. Об этом сообщил ТАСС глава округа Александр Пластеев.

"22 населенных пункта у нас попали под отключение. В общей сложности это 11 444 человека", - сказал Пластеев.

Он добавил, что люди остались также без водоснабжения, власти округа планируют подключить дизельный генератор. Специалисты работают над восстановлением подачи электроэнергии и водоснабжения в селе Залесово, где проживают почти 7,5 тыс. человек. В пресс-службе "Россети Сибирь" сообщили ТАСС, что населенные пункты Кытмановского района, которые получают электроэнергию от подстанции "Сунгайская", уже обеспечены электроэнергией по резервной линии электропередачи 10 кВ. В компании уточнили, что подстанция не является собственностью компании и принадлежит сторонней организации.

Ранее в пресс-службе "Россети Сибирь" сообщили, что пожар на подстанции Смазнево в Алтайском крае нарушил электроснабжение трех районов Алтайского края.

Глава Кытмановского района Виктор Вельш рассказал ТАСС, что отключение затронуло всего два населенных пункта, их удалось переключить на резервные источники. Люди остались без электричества всего на четверть часа.

Первый заместитель главы администрации Заринского района Светлана Полякова сообщила ТАСС, что отключение затронуло 11 населенных пунктов и все социальные объекты.

О пожаре на подстанции Смазнево

В ГУ МЧС по региону ТАСС уточнили, что площадь возгорания составляет 30 кв. м. Открытое горение ликвидировано. Ранее в ведомстве сообщали, что произошло возгорание транформаторного масла в результате разгерметизации резервуара. Всего в ликвидации возгорания задействованы 14 человек личного состава и 5 автоцистерн. Силами бригад энергетиков проводятся переподключения абонентов Залесовского, Заринского и Кытмановского районов.

В пресс-службе РЖД сообщили ТАСС, что к очагу возгорания направлен пожарный поезд станции Алтайская. Он везет 165 тонн воды и 2,5 тонны пенообразователя. Пострадавших нет. Движение на станции осуществляется в штатном режиме.