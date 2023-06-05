Глава Мордовии попросил предпринимателей республики изъять из продажи "Мистер сидр"

ТАСС, 5 июня. Предпринимателям Республики Мордовии нужно срочно изъять из продажи напиток "Мистер сидр" производства Самарской области.
С такой просьбой обратился глава республики Артем Здунов.
"У наших соседей, Ульяновской области, случилась трагедия. Алексей Юрьевич [Русских, губернатор Ульяновской области] сообщил, что несколько человек в Ульяновске отравились суррогатным сидром, есть умершие. Предпринимателей Мордовии прошу срочно изъять из продажи алкогольсодержащий напиток "Мистер сидр" производства Самарской области. Мы проводим необходимые проверки на предмет выявления этого продукта в торговых точках и общепите Мордовии", - написал Здунов в своем Telegram-канале.