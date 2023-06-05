5 июня, 14:36

Глава Мордовии попросил предпринимателей республики изъять из продажи "Мистер сидр"

Артем Здунов также сообщил, что в регионе проводят проверки на предмет выявления этого продукта в торговых точках и общепите

ТАСС, 5 июня. Предпринимателям Республики Мордовии нужно срочно изъять из продажи напиток "Мистер сидр" производства Самарской области.

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С такой просьбой обратился глава республики Артем Здунов.

"У наших соседей, Ульяновской области, случилась трагедия. Алексей Юрьевич [Русских, губернатор Ульяновской области] сообщил, что несколько человек в Ульяновске отравились суррогатным сидром, есть умершие. Предпринимателей Мордовии прошу срочно изъять из продажи алкогольсодержащий напиток "Мистер сидр" производства Самарской области. Мы проводим необходимые проверки на предмет выявления этого продукта в торговых точках и общепите Мордовии", - написал Здунов в своем Telegram-канале. 

Теги:
РоссияМордовияЗдунов, Артем Алексеевич
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