5 июня, 14:09,
обновлено 5 июня, 14:24

В Ижевске изъяли более 100 л сидра, употребление которого привело к гибели людей

Во все территориальные органы внутренних дел региона направлена информация для проверки торговых точек, занимающихся реализацией аналогичной продукции

ТАСС, 5 июня. Полицейские изъяли более 100 л сидра, употребление которого привело к гибели людей, в двух магазинах в Ижевске, сообщается на интернет-портале "МВД Медиа".

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"В настоящее время в двух магазинах столицы Удмуртской Республики полицейскими найдено и изъято свыше 100 литров сидра", - говорится в сообщении.

Во все территориальные органы внутренних дел региона направлена информация для проверки торговых точек, занимающихся реализацией аналогичной продукции.

Начальник пресс-службы МВД по Удмуртской Республике Ильдар Салимуллин отметил, что мероприятия по поиску продукции в регионе продолжаются.

По последним данным, в результате отравления сидром "Мистер сидр" в Самарской и Ульяновской областях умерли в общей сложности 18 человек. Пострадавшие выявлены в этих регионах, а также в Удмуртии. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила изъять эту продукцию, правоохранительные органы возбудили уголовные дела. 

Теги:
РоссияУдмуртия
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