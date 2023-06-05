Эксперт: сидр, которым отравились жители Приволжья, не имел цифровой маркировки

Глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов также отметил, что необходимо отменить мораторий на проверки на потребительском рынке и усилить контроль за соблюдением производителями требований к маркировке

ТАСС, 5 июня. Сидр, который привел к массовым отравлениям в регионах Приволжья, был контрафактным - на него не была нанесена цифровая маркировка.

Об этом заявил ТАСС замглавы Общественного совета при Роспотребнадзоре, глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов.

"Смертельный" сидр был чистым контрафактом, цифровая маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах, которая стала обязательной для всех производителей с 1 апреля 2023 года, на него нанесена не была", - сказал он.

Как подчеркнул эксперт, необходимо отменить мораторий на проверки на потребительском рынке и усилить контроль за соблюдением производителями требований к маркировке и реализации неучтенной продукции. "Цифровые решения в сочетании с госконтролем должны стать надежным барьером для поступления на рынок небезопасной продукции", - отметил собеседник агентства.