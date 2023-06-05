В ЛНР ищут двух пенсионеров под завалами многоэтажки в Кременной

Координатор по межпарламентским связям с Народным советом республики Виктор Водолацкий сообщил, что о наличии пострадавших будет понятно после того, как спасатели полностью очистят площадку

ЛУГАНСК, 5 июня. /ТАСС/. Экстренные службы ищут двух пенсионеров, которые могут находиться под завалами после обрушения подъезда многоэтажного жилого дома в городе Кременная в ЛНР в результате обстрела со стороны украинских войск в ночь на понедельник. Об этом сообщил ТАСС координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"В Кременной сейчас спасатели работают. <…> Обрушился подъезд. <…> По сведениям соседей, в этом доме жила семья пожилая, и сейчас ведутся раскопки, поиски этой семьи. Надеемся, что они останутся живы. <…> Работы идут [по разбору завалов], поэтому как будет очищена площадка, станет понятно, есть ли там еще пострадавшие", - сказал он.

По словам Водолацкого, украинские силовики целенаправленно открыли огонь по жилому массиву. "В этом квадрате военных не было и нет. <…> Нацисты выбирают целью для себя именно гражданское население. <…> На месте обстрела работает Следственный комитет, по фрагментам [ракет следует, что] один из взрывов был от HIMARS (реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS", - отметил он.

Водолацкий подтвердил, что украинские войска выпустили несколько ракет из HIMARS по еще одному городу в ЛНР - Лисичанску. "Прилетело несколько ракет из HIMARS, но они попали между многоэтажными домами, на площадку игровую - там, к счастью, никого не было. Поэтому разрушения - это выбитые окна, стекла, двери, повреждена сама площадка. Мирные жители не пострадали", - рассказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал ТАСС, что ВС Украины обстреляли города Кременная и Лисичанск, предположительно, из РСЗО HIMARS.