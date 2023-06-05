В Херсонской области обнаружили два тайника с боеприпасами

Тайники нашли в селе Ровном

ГЕНИЧЕСК, 5 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили в селе Ровном Херсонской области два тайника с боеприпасами. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале "МВД медиа".

"Полицейские при проверке оперативной информации обнаружили в селе Ровном Генического муниципального округа Херсонской области два схрона с боеприпасами. Один из них находился в частично замаскированном углублении в земле рядом с кирпичным строением, другой - в заброшенной постройке, прилегающей к жилому дому", - отмечается в сообщении.

В тайниках обнаружено гранулированное вещество, похожее на порох, две тротиловые шашки, металлические шарики, обмотанные вокруг тротиловой шашки, вскрытая бумажная коробка с с патронами, четыре гранаты Ф-1, три запала к гранатам, дымовая шашка, выстрел от гранатомета, 120 патронов калибра 5,45, металлическая лента с патронами калибра 7,62 в количестве 135 штук.

Боеприпасы переданы в комнату хранения территориального отдела полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.