В результате обстрела Михайловки со стороны ВСУ погиб мирный житель

В оперативных службах Запорожской области сообщили, что также ранения получили два человека

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Мирный житель погиб в результате обстрела поселка Михайловка в Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), который произошел ранее в понедельник. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Подробности обстрела боевиками ВСУ Михайловки. Нацисты нанесли ракетный удар по центру поселка. <...> Погиб работник насосной станции", - написал Рогов в Telegram-канале.

В оперативных службах Запорожской области сообщили журналистам, что в результате обстрела ранения получили два человека.

Ранее в оперативных службах региона проинформировали, что украинские войска при обстреле Михайловки применили ракетное вооружение, несколько зданий, в том числе здания школы, дома культуры и насосной станции, получили повреждения.