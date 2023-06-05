В Петербурге задержали подозреваемых в причастности к убийству директора стройфирмы

Мужчина и женщина доставлены в УМВД России по Приморскому району

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Мужчина и женщина, подозреваемые в причастности к убийству в Приморском районе Санкт-Петербурга, задержаны. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по городу и области.

"Сегодня в 14:30 сотрудники ОВО по Центральному району совместно с нарядом ГИБДД у Троицкого моста по плану "Перехват" задержали разыскиваемый автомобиль Skoda Rapid, в салоне которого находились подозреваемые в причастности к совершению на Глухарской улице в Приморском районе убийства 47-летнего гражданина. Автомобиль и находившиеся в нем мужчина и женщина доставлены в УМВД России по Приморскому району", - говорится в сообщении.

Пресс-служба ГСУ СК РФ сообщила, что утром 5 июня на территории одного из строительных объектов было обнаружено тело мужчины 1975 года рождения с множественными огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, предположительно, убит генеральный директор одной из строительных компаний.