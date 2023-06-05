5 июня, 15:13

Суды Москвы вернулись к работе после эвакуации из-за сообщений о минировании

Опасных предметов нигде обнаружено не было

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Все московские суды, в которых ранее прошла эвакуация из-за сообщений с угрозой взрыва, вернулись к работе в обычном режиме. Об этом ТАСС сообщили в Мосгорсуде.

"Специалисты экстренных служб проверили все суды, в которых проводилась эвакуация. Опасных предметов нигде обнаружено не было. Все учреждения вернулись к работе в обычном режиме", - сообщили ТАСС.

Ранее в понедельник в Никулинском, Хорошевском и Чертановском районных судах была объявлена экстренная эвакуация из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах. 

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