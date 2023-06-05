5 июня, 15:16,
обновлено 5 июня, 15:21

В Москве на детской площадке подросток получил сильные ожоги, играя с бензином

© Официальный Telegram-канал Прокуратуры Москвы

Инцидент произошел на детской площадке в Чечерском проезде

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Подросток получил серьезные ожоги, играя со сверстниками на детской площадке на юго-западе Москвы. Он госпитализирован, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Инцидент произошел на детской площадке в Чечерском проезде. Группа подростков баловалась бензином. В какой-то момент один из подростков загорелся. В результате пострадавший получил серьезные ожоги и госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

"Рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе несчастный случай и покушение на убийство", - добавил представитель экстренных служб.

В пресс-службе столичной полиции уточнили, что сообщение об инциденте поступило в 17:10. "На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Предварительно установлено, что четырнадцатилетний подросток облил своего сверстника горючей жидкостью, после чего произошло воспламенение. Пострадавший госпитализирован", - сказали в главке.

На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники ОДН. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится необходимый комплекс мероприятий. Со своей стороны в пресс-службе ГСУ СК по Москве добавили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователи на месте опрашивают очевидцев.

Зюзинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки. Также на контроле надзорного ведомства столицы находится принятие процессуального решения. 

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Москва
© Информационное агентство ТАСС
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