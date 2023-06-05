В Бурятии на ведущую в Окинский район дорогу сошел сель

Объем сошедшего селя составляет более 1 тыс. куб. м

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Автомобильное движение в Окинский район Бурятии приостановлено из-за схода селя на дорогу. Об этом сообщили в понедельник в региональном ГУ МЧС.

"В 21:00 (16:00 мск) поступило сообщение о том, что на 34-м км региональной автодороги Монды - Орлик в результате схода селевого потока, возникшего из-за активного снеготаяния, поврежден участок грунтовой автодороги. Движение в Окинский район приостановлено, объезда нет", - сообщили в ведомстве.

Объем сошедшего селя составляет более 1 тыс. куб. м. Сход селевого потока продолжается. "Проведение работ по расчистке займет более суток", - отметили в ГУ МЧС.

Для ликвидации последствий схода селя задействована обслуживающая участок подрядная организация и специалисты "Бурятрегионавтодор". Администрацией Окинского и Тункинского районов организовано информирование населения.