На аул Ходзь в Адыгее повторно обрушился дождевой паводок

Информации о количестве пострадавших домов нет

МАЙКОП, 5 июня. /ТАСС/. Дождевой паводок в понедельник вторично обрушился в Кошехабльском районе Адыгеи на аул Ходзь, где 4 июня власти сняли режим ЧС муниципального уровня из-за подтопления придомовых территорий. Об этом в понедельник в своем Telegram-канале сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"Непогода вновь испытывает Ходзь на прочность. Уже дано поручение мобилизовать всю технику с районов республики. Оперативно отработаем ЧС по аналогии с ситуацией, произошедшей в ауле неделю назад", - написал Кумпилов.

На размещенном в Telegram-канале главы республики видео вода мощным потоком движется по улицам аула, захватывая придомовые территории.

В ауле Ходь проживает более 3 тыс. человек. По количеству пострадавших домов пока информации нет.

Ранее Кумпилов сообщал, что в результате сильных осадков и разлива реки по состоянию на утро 27 мая произошло подтопление более 100 придомовых территорий в поселке Майском, хуторе Красном и селе Вольное Кошехабльского района. Вода зашла в 10 домовладений, был введен режим ЧС муниципального уровня.