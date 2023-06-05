На Ставрополье в ДТП погиб один человек

Еще пятеро пострадали

ПЯТИГОРСК, 5 июня. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на Ставрополье, в результате пять человек пострадали и находятся в реанимации, один погиб. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе краевого УГИБДД.

"По предварительным данным, 5 июня в 16:20 мск на 22-м км автодороги Астрахань - Элиста - Ставрополь водитель автомобиля Lada Kalina по неустановленным пока причинам допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с Renault Logan. От полученных травм на месте ДТП скончался водитель Lada, - говорится в Telegram-канале краевого УГИББД.

Водитель и четыре пассажирки Renault с тяжелыми травмами доставлены в реанимацию, решается вопрос о транспортировке санавиацией в Ставрополь.