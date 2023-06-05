В Ижевске при столкновении двух автобусов пострадали три человека

В их числе - подросток

ТАСС, 5 июня. Два автобуса столкнулись на улице Камбарской в Ижевске, в результате ДТП пострадали три человека, в том числе подросток, сообщили в понедельник в пресс-службе ГИБДД по Удмуртии.

"Произошло столкновение движущихся в попутном направлении автобуса МАЗ под управлением 47-летнего мужчины и автобуса ГАЗ под управлением 59-летнего мужчины. В результате дорожно-транспортного происшествия в салоне автобуса МАЗ телесные повреждения получили трое пассажиров, в том числе несовершеннолетний пассажир 14 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших осмотрели медработники, госпитализация не потребовалась. По факту аварии проводится проверка.