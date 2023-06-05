В Дагестане приговорили к четырем годам колонии двух полицейских за избиение задержанного

Потерпевший получил травмы, квалифицирующиеся как средний и тяжкий вред здоровью

МАХАЧКАЛА, 5 июня. /ТАСС/. Дербентский районный суд приговорил к четырем годам колонии двух полицейских за избиение задержанного, который получил тяжкий вред здоровью. Об этом сообщила в понедельник ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева.

"Провозглашен приговор в отношении Адалова Г. Х. и Юнусова М. Н., обвиняемых в превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью", - сказала Мамаева.

Согласно материалам дела, полицейский Адалов, пытаясь усадить в салон служебного автомобиля местного жителя, нанес ему удар в область живота. Позднее в отделе оперативный дежурный отдела МВД России по Дербенту Юнусов из личной неприязни, также превышая полномочия, реагируя на высказывания нецензурных слов, вместе с тремя другими неустановленными сотрудниками полиции нанес множество ударов задержанному по различным частям тела. В результате потерпевший получил травмы, квалифицирующиеся как средний и тяжкий вред здоровью.

"Оба подсудимых в ходе судебного следствия вину не признали, считая предъявленные обвинения необоснованными и просили суд их оправдать <…>. Суд <…> приговорил каждого к наказанию в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах Российской Федерации, связанных с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года", - добавила собеседница агентства.