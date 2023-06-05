5 июня, 15:55,
обновлено 5 июня, 16:20

В Татарстане в ДТП с рейсовым автобусом пострадали пять человек

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции

КАЗАНЬ, 5 июня. /ТАСС/. Рейсовый автобус перевернулся после столкновения с "Камазом" в городе Набережные Челны в Татарстане, пять человек пострадали. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба МВД региона в Telegram-канале.

"В Набережных Челнах на проспекте М. Джалиля водитель автомобиля "Камаз", по предварительным данным, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения и безопасную дистанцию, в результате чего совершил столкновение с отъезжающим от остановки общественного транспорта рейсовым автобусом "Газель", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали пять человек. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

В пресс-службе управления здравоохранения Набережных Челнов уточнили, что в аварии пострадали шесть человек. "Трое находятся в состоянии легкой степени тяжести, трое - в средней. Все они сейчас в больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов, проводятся обследования", - сказали в пресс-службе. 

Теги:
РоссияТатарстан
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