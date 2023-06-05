В Нижегородской области изъяли партию опасного алкоголя на оптовом складе

Во все районные отделы ОВД региона направлены указания о проверке мест продажи алкоголя

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции Нижегородской области установили оптовый склад, где находилась партия опасной алкогольной продукции, из-за употребления которой в других регионах погибли несколько человек, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Сотрудники нижегородской полиции установили оптовый склад, где находилась партия опасной алкогольной продукции, из-за употребления которой в других регионах погибли несколько человек. Данная партия изъята", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские проверяют места продажи и хранения напитков, таких как "Мохито Мистер Сидр", "Шампанское Мистер Сидр", "Сакура Мистер Сидр" "Пина колада Мистер Сидр", "Гранат-малина Мистер Сидр". Во все районные отделы ОВД региона направлены указания о проверке мест продажи алкоголя.

По последним данным, в результате отравления сидром "Мистер Сидр" в Самарской и Ульяновской областях умерли в общей сложности 18 человек. Пострадавшие выявлены в этих регионах, а также в Удмуртии. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила изъять эту продукцию, правоохранительные органы возбудили уголовные дела.