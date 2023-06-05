В ДТП в Ростовской области пострадали трое детей

Их доставили в больницу для обследования

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июня. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло в станице Кагальницкой в Ростовской области, в результате троих детей доставили в больницу для обследования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области в понедельник.

"Водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Accent, по предварительным данным, не уступил дорогу, движущемуся по главной дороге автомобилю Hyundai Accent под управлением водителя 1993 года рождения, в результате чего произошло столкновение. Три несовершеннолетних пассажира 2018, 2021 и 2023 годов рождения, которые находились на заднем пассажирском сиденье в детских удерживающих устройствах автомобиля виновника, доставлены в медицинское учреждение для обследования", - сообщили в областном главке полиции.

В ведомстве добавили, что также за оказанием разовой медицинской помощи обратился один из водителей. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.