В Пятигорске из-за непогоды ввели режим ЧС муниципального уровня

На территории города было зафиксировано выпадение 37,2 мм осадков в сочетании с грозой и градом

ПЯТИГОРСК, 5 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня ввели в городе Пятигорске из-за ухудшения погодных условий и последствий ливня. Об этом сообщил глава курорта Дмитрий Ворошилов.

"На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности приняли решение о введении чрезвычайной ситуации муниципального уровня в городе Пятигорске, в связи с ухудшением погодных условий и комплексом неблагоприятных метеорологических явлений", - написал Ворошилов в Telegram-канале.

По его словам, 1 июня на территории города было зафиксировано выпадение 37,2 мм осадков в сочетании с грозой и градом.

"От дождевого паводка и подъема уровня грунтовых вод оказались подтопленными придворовые территории и домовладения горожан, а также социально значимые объекты и повреждена транспортная инфраструктура", - отметил глава курорта.

По данным ставропольского Гидрометцентра, 5 и 6 июня на территории Ставропольского края местами ожидается сильный дождь с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с.