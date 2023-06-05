5 июня, 16:46

В Европе задержали более 30 человек в ходе операции против ОПГ "Ндрангета"

В рейде приняли участие более 850 сотрудников правоохранительных органов Италии, Бельгии и Германии

ГААГА, 5 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы Италии, Бельгии и Германии провели новый рейд против мафиозной группировки "Ндрангета", в ходе которого было задержано более 30 человек. Об этом сообщило в понедельник Европейское полицейское агентство (Европол), оказавшее поддержку в проведении операции.

"В ходе совместной операции с участием более 840 сотрудников правоохранительных органов был задержан 31 подозреваемый", - отметили в организации. Кроме того, изъято имущество на €3,8 млн, в том числе наличные, дорогостоящие автомобили и объекты недвижимости.

Этот рейд стал возможен благодаря проведенным ранее расследованиям итальянских властей в отношении той же организованной преступной группировки, которая контролирует поставки кокаина из Южной Америки в Европу. 

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БельгияГерманияИталия
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