Задержанный по делу об отравлении сидром в 2022 году уже продавал алкоголь без документов

Мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности

САМАРА, 5 июня. /ТАСС/. Предприниматель Анар Афат оглы Гусейнов из Самарской области задержан по делу об отравлениях контрафактным напитком "Мистер сидр", в результате чего умерли 18 человек, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Как следует из картотеки арбитражного суда региона, мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за торговлю сидром без документов.

"Да, это Гусейнов Анар Афат оглы", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос агентства о задержанном по делу. Согласно данным ЕГРЮЛ, Гусейнов 22 ноября 2021 года учредил ООО "Анди", которое производило "Мистер сидр". В настоящее время Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции на территории страны, она изымается из торговых точек.

В картотеке Арбитражного суда Самарской области указано, что в июле прошлого года полиция проверяла торговую точку Гусейнова в Самаре. Тогда было установлено, что алкоголь продается без документов. В отношении предпринимателя составили протокол об административном правонарушении.

При вынесении решения суд учел тот факт, что мужчина совершил правонарушение впервые, а также незначительное количество алкоголя и отсутствие общественной опасности. В связи с этим предпринимателю заменили штраф в 10 тыс. рублей, который предусмотрен административной статьей, на предупреждение. Кроме того, суд направил на уничтожение изъятый сидр объемом 150 литров.