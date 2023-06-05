5 июня, 16:55
Военная операция на Украине

Около 100 жителей остаются в обстреливаемом ВСУ селе Новая Таволжанка

Алексей Гавриш/ ТАСС
© Алексей Гавриш/ ТАСС

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что такие данные привел глава округа

БЕЛГОРОД, 5 июня. /ТАСС/. Порядка 100 человек остаются в обстреливаемом со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области.

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Об этом этом сообщил во время прямого эфира в "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сегодня мы пока туда войти не можем, [в селе] оставались около 100 человек, по докладу главы округа. Обстрелы последних дней не позволяют уточнить информацию. Как только ситуация изменится, сможем убедить людей покинуть населенный пункт", - ответил он на вопрос об эвакуации из Новой Таволжанки. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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