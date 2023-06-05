5 июня, 16:58

В Екатеринбурге приостановили работу доставки "Ёбидоёби" из-за случаев сальмонеллеза

Всего заразились 13 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области приостановило деятельность доставки блюд японской кухни "Ёбидоёби" в Екатеринбурге после случаев сальмонеллеза среди ее клиентов, всего заразились 13 человек, сообщили в пресс-службе управления.

"13 клиентов доставки [блюд японской кухни] "Ёбидоёби" заразились сальмонеллезом. <...>. В адрес индивидуального предпринимателя [ИП Конькова, г. Красноярск] выданы предписания о приостановлении реализации продукции и о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Составлен протокол о временном запрете деятельности ресторана доставки и протокол об административном правонарушении <...>. Материалы направлены в суд", - сообщили в Роспотребнадзоре, не уточнив сроков приостановки.

В пресс-службе уточнили, что все заболевшие в состоянии средней тяжести госпитализированы в инфекционное отделение стационара в период со 2 по 4 июня. "Лабораторно выявлен возбудитель заболевания - сальмонелла", - уточнили в Роспотребнадзоре.

В управлении добавили, что в ходе проведения эпидрасследования на объекте выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. "В частности, не соблюдаются требования к условиям хранения пищевой продукции, к поточности движения готовой продукции и сырья, не ведется контроль температурно-влажностного режима, часть продукции не имеет маркировки и документации, нарушается дезинфекционный режим, правила маркировки инвентаря, отсутствуют личные медицинские книжки у сотрудников предприятия. Для проведения лабораторных исследований отобраны пробы пищи, сырья, воды, смывы, дезсредства, материал от персонала", - пояснили в ведомстве. 

Теги:
РоссияСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация