AFP: обвиняемым в нападении на родственника жены Макрона может грозить до 3,5 года тюрьмы

По данным агентства, прокуратура запросила для них от 1,5 до 3,5 года реального лишения свободы

ПАРИЖ, 5 июня. /ТАСС/. Прокуратура запросила от 1,5 до 3,5 года реального лишения свободы для троих обвиняемых в нападении на внучатого племянника Брижит Макрон - жены французского президента Эмманюэля Макрона. Об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse (AFP).

В сообщении отмечается, что в совершении "неспровоцированного и жестокого нападения" на Жана-Батиста Тронье, которое произошло 15 мая в Амьене (регион О-де-Франс, север страны), обвиняется трое ранее судимых мужчин в возрасте 20, 22 и 34 лет.

Как указывает AFP, для одного из нападавших прокуратура запросила 3,5 года реального лишения свободы, для второго - 2,5 года, для третьего - 1,5 года.

По данным агентства, по делу о нападении на внучатого племянника первой леди Франции также было задержано еще четыре человека, однако позднее они были отпущены из-под стражи.

Инцидент произошел 15 мая во время акции против пенсионной реформы. Как сообщала ранее газета Courrier picard, агрессивно настроенные граждане начали разбрасывать мусор перед витриной магазина шоколада, принадлежащего семье Тронье.

Когда внучатый племянник Брижит Макрон попытался им помешать, несколько человек набросились на него с кулаками. После нападения Тронье потерял возможность работать на четыре дня.