В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали 26 тыс. человек

Министр обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр сообщил, что сейчас в стране зафиксировали 413 лесных пожара

ОТТАВА, 5 июня. /ТАСС/. Из-за лесных пожаров в разных регионах Канады 26 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Об этом в понедельник сообщил журналистам канадский министр обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр.

"26 тыс. человек были эвакуированы из своих домов по всей стране", - сказал он. Блэр уточнил, что в настоящее время в Канаде зафиксировано 413 лесных пожара, распространение огня в 249 из них спасателям пока не удается остановить. Общую площадь лесных пожаров министр не уточнил. По словам Блэра, в тушении огня задействованы военнослужащие ВС Канады, а также пожарные команды из Австралии, Новой Зеландии, США и ЮАР.

Наиболее сильные пожары наблюдаются сейчас в провинциях Альберта, Квебек и Новая Шотландия. Тем не менее, по словам Блэра, ситуация начинает немного улучшаться из-за начавшихся дождей и понижения температуры воздуха.

В воскресенье сообщалось, что пожарные команды локализовали лесные пожары в районе Галифакса (провинция Новая Шотландия), из-за которых 16 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Огнем было уничтожено около 200 строений, в том числе 151 жилой дом в пригородах Галифакса. О пострадавших информации не поступало.