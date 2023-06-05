В Омске при столкновении двух автобусов пострадали три человека

Одним из пострадавших оказался ребенок

ОМСК, 5 июня. /ТАСС/. Столкновение двух автобусов произошло в Омске, сообщила пресс-служба УМВД по Омской области. В ДТП пострадали три пассажира, включая ребенка.

"Предварительно установлено, что водитель автобуса ПАЗ, двигаясь по ул. Красный Путь в направлении ул. Березовая, в районе остановки общественного транспорта "Городок водников" не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автобусом ПАЗ. В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены три пассажира: женщины 1978, 1999 годов рождения и девочка 2009 года рождения", - сообщили в пресс-службе.

Сообщение о ДТП поступило в 19:40 (16:40 мск - прим. ТАСС). В салоне одного автобуса находились 25 пассажиров, в салоне второго - 20 пассажиров.