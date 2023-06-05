5 июня, 17:20,
обновлено 5 июня, 17:31
Военная операция на Украине

Губернатор Белгородской области сообщил об уничтожении силами ПВО трех целей

Андрей Рубцов/ ТАСС
© Андрей Рубцов/ ТАСС

Последствия на земле уточняют оперативные службы

БЕЛГОРОД, 5 июня. /ТАСС/. Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и Белгородским районом по трем воздушным целям.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Над Белгородoм и Белгорoдским районом срабoтала наша система ПВО", - написал он. По словам Гладкова, было три воздушные цели. Губернатор Белгородской области сообщил, что оперативные службы уточняют последствия на земле.

Это уже не первое срабатывание системы ПВО над Белгородом за день. Ранее губернатор сообщал, что в результате работы сил ПВО были повреждены машина скорой помощи и легковой автомобиль. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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