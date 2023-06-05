В Москве возбудили дело о покушении на убийство после поджога подростком сверстника

Подростка доставили в подразделение столичного СК, где приступили к его допросу для установления обстоятельств произошедшего

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью, после того как 14-летний подросток поджег сверстника на детской площадке на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

"Следственным управлением по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью)", - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Москвы, сообщили в надзорном ведомстве столицы.

Вечером в понедельник на детской площадке в Чечерском проезде подросток облил легковоспламеняющейся жидкостью сверстника, после чего поджег его. Пострадавший получил термические ожоги тела различной степени тяжести, он госпитализирован.

Подозреваемый подросток установлен и доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступили к его допросу для установления обстоятельств произошедшего.