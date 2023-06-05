В Белгородской области подросток пострадал при обстреле села со стороны ВСУ

В районной ЦРБ ему оказали первую медицинскую помощь

БЕЛГОРОД, 5 июня. /ТАСС/. Подросток получил контузию при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Глотово в Белгородской области.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Под обстрелом ВСУ Грайворонский городской округ. В селе Глотово есть один пострадавший - мальчик 14 лет. В момент обстрела он находился на улице и получил контузию. В районной ЦРБ ему оказали первую медицинскую помощь, сейчас врачи доставляют его в детскую областную больницу", - проинформировал глава региона.

Также, по словам Гладкова, в селе снарядом повреждено одно частное домовладение: выбиты окна, посечены кровля и фасад, повреждение есть и у хозпостроек. "В населенных пунктах Сподарюшино, Почаево и Козинка от сегодняшних обстрелов повреждений нет. Оперативные службы продолжают обследование территорий", - добавил губернатор.