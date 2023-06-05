Число отравившихся сидром в Димитровграде выросло до 28

Все пострадавшие госпитализированы и получают медицинскую помощь

ТАСС, 5 июня. Количество отравившихся контрафактным сидром в городе Димитровград Ульяновской области достигло 28. Все пострадавшие госпитализированы и получают медицинскую помощь.

Об этом сообщил мэр города Андрей Большаков в эфире "Соловьев LIVE".

Ранее сообщалось о 25 отравившихся в городе. Установлено, что напиток поступил в Димитровград 1 июня.

"В больницу ФМБА в Димитровграде с отравлением поступили 28 жителей, сейчас им оказывается помощь. Погибшие в городе - 10 человек, 6 из них умерли в больнице, 4 на дому. Возраст от 33 до 53 лет", - сообщил Большаков.

Он также сообщил, что партия контрафактного сидра поступила 1 июня.

"Уже привозился напиток в Димитровград, именно отравление зафиксировано той партией, которая поступила в город 1 июня, в эти две сетевые точки", - сказал Большаков.

Правоохранители изъяли контрафактный напиток из магазинов города, всего около 6 тонн, добавил мэр.

Лечение в стационаре получают 22 человека, 3 из них в крайне тяжелом состоянии, 6 - в удовлетворительном. В своем Telegram-канале мэр также написал, что к семьям пострадавших выехали специалисты администрации города и соцзащиты для оказания помощи.