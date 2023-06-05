Около 200 придомовых территорий подтопило из-за ливней в селах Адыгеи

Социально-значимые объекты в зону подтопления не попали

МАЙКОП, 5 июня. /ТАСС/. Порядка 200 придомовых территорий подтоплено из-за ливней в селах Кошехабльского и Майкопского районов Адыгеи. В Кошехабльском районе введен режим ЧС, сообщила в Telegram-канале пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"Вследствие выпадения обильных осадков и сбегании склоновых вод произошло подтопление около 90 придомовых территорий в ауле Ходзь, 50 придомовых территорий Вольненского сельского поселения Кошехабльского района, 50 придомовых территорий в станице Кужорская Майкопского района, в том числе в некоторые дома вода зашла. Социально-значимые объекты в зону подтопления не попали", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Кошехабльском районе введен режим ЧС, начали работать комиссии по оценке ущерба. Режим ЧС после первого подтопления, которое произошло неделю назад, был снят 4 июня.

На место происшествия направлены оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона и ГУ МЧС России по региону, в ауле Ходзь развернут оперативный штаб под руководством начальника главного управления полковника Станислава Илющенко. К ликвидации последствий подтопления привлечены 59 человек, 25 единиц техники, из них от МЧС России 24 человека и 9 единиц техники.

Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщал, что в результате сильных осадков и разлива реки по состоянию на утро 27 мая произошло подтопление более 100 придомовых территорий в поселке Майском, хуторе Красном и селе Вольное Кошехабльского района. Вода зашла в 10 домовладений, был введен режим ЧС муниципального уровня. От ливня и града диаметром около 2 см пострадали четыре населенных пункта - хутор Шунтук, поселки Цветочный, Подгорный, Тимирязево в Майкопском районе, власти ввели режим ЧС в границах Тимирязевского сельского поселения.