ВСУ впервые с апреля выпустили по Донецку противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM

Украинские военнослужащие ударили по Ворошиловскому району города

ДОНЕЦК, 5 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые с апреля выпустили по Донецку американскую противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. Прилет зафиксирован в центральном Ворошиловском районе, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В Ворошиловском районе возле гипермаркета "Фабрика" прилет противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM", - написал он в Telegram-канале, а также опубликовал фотографии ракеты.

В последний раз ВСУ выпускали по Донецку ракету AGM-88 HARM 18 апреля, тогда прилет пришелся по Киевскому району.