5 июня, 18:03,
обновлено 5 июня, 18:23
Военная операция на Украине

ВСУ впервые с апреля выпустили по Донецку противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM

Украинские военнослужащие ударили по Ворошиловскому району города

ДОНЕЦК, 5 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые с апреля выпустили по Донецку американскую противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. Прилет зафиксирован в центральном Ворошиловском районе, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

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"В Ворошиловском районе возле гипермаркета "Фабрика" прилет противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM", - написал он в Telegram-канале, а также опубликовал фотографии ракеты.

В последний раз ВСУ выпускали по Донецку ракету AGM-88 HARM 18 апреля, тогда прилет пришелся по Киевскому району. 

Теги:
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