5 июня, 18:12,
обновлено 5 июня, 18:36

Число пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 40

Следственный комитет РФ/ ТАСС
© Следственный комитет РФ/ ТАСС

Губернатор региона Алексей Русских назвал ситуацию сложной

УЛЬЯНОВСК, 5 июня. /ТАСС/. Общее число случаев отравления суррогатным алкоголем в Ульяновской области выросло до 40. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Алексей Русских.

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"Ситуация довольно-таки сложная. Уже выявлено 40 случаев отравления алкоголем", - сказал он.

Русских добавил, что в числе пострадавших - жители Димитровграда, Ульяновска и Новой Малыклы. "Есть погибшие, <…> 16 человек", - уточнил губернатор.

По данным главы региона, есть случаи отравление среди несовершеннолетних. "Следственные органы будут выяснять, каким образом алкоголь оказался у несовершеннолетних, где они могли его приобрести", - добавил Русских.

Губернатор отметил, что с собственником предприятия ведутся следственные действия. "Выясняется, каким образом метанол оказался в алкогольных напитках", - пояснил он. 

Теги:
РоссияУльяновская область
© Информационное агентство ТАСС
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