Полиция изъяла во Владимирской области более 160 емкостей с сидром из Самары

В Ульяновской области в результате отравления сидром умерли 16 человек, в Самарской - 2

ТАСС, 5 июня. Полицейские изъяли на территории Владимира и Мурома Владимирской области более 160 емкостей объемом по 30 л с яблочным напитком, поставленным из Самарской области. Содержимое емкостей направят на физико-химическое исследование, чтобы установить опасен ли продукт для жизни и здоровья людей, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального УМВД.

"В помещении склада, находящегося на территории областного центра, обнаружен яблочный напиток, поставленный из Самарской области. Сотрудниками полиции изъято 90 кег объемом по 30 литров, реализация которых предполагалась на территории Владимира. Более 70 кег аналогичной продукции оперативники МО МВД России "Муромский" обнаружили в городе Муроме", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, оборот продукции ограничен до установления всех обстоятельств.

В других регионах ЦФО о выявлении сидра из Самарской области пока не сообщается. В частности, об этом говорится на сайтах управлений Роспотребнадзора по Орловской, Тульской, Воронежской и Ивановской областям. "На территории нашего региона на данный момент пострадавших от употребления напитка нет, в обороте указанной продукции не установлено. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по продаже алкогольной продукции проинформированы о необходимости изъятия из оборота опасного товара", - говорится в сообщениях.

Роспотребнадзор призывает не употреблять напиток "Мистер сидр", а при обнаружении его в магазинах сообщать в контролирующий орган. Оперативно организовать проверку всех торговых точек, где продаются разливные алкогольные напитки, распорядился и губернатор Калужской области Владислав Шапша. "Надо оградить людей от этого суррогата. Призываю жителей Калужской области быть осмотрительными. Берегите себя и своих близких", - написал глава региона.

По последним данным, в Ульяновской области в результате отравления умерли 16 человек, в Самарской - 2. Кроме того, в этих регионах, а также в Удмуртии госпитализированы в общей сложности более 30 человек. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).