5 июня, 18:21,
обновлено 5 июня, 18:30

В Нижегородской области зафиксировали первые случаи отравления суррогатным алкоголем

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов также сообщил, что есть погибшие

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июня. /ТАСС/. Первые случаи отравления суррогатным алкоголем отмечены в Нижегородской области, есть летальные исходы, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.

"В нашей области появились первые случаи отравления суррогатным алкоголем. Есть летальные исходы", - написал Мелик-Гусейнов.

Он отметил, что сейчас медики борются за жизнь нескольких человек. "Причина, по предварительным данным экспертов, - отравление этиленгликолем, который находился в составе суррогатных алкогольных напитков", - добавил замгубернатора. 

Теги:
РоссияНижегородская область
© Информационное агентство ТАСС
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