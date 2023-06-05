В Нижегородской области зафиксировали первые случаи отравления суррогатным алкоголем

Заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов также сообщил, что есть погибшие

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июня. /ТАСС/. Первые случаи отравления суррогатным алкоголем отмечены в Нижегородской области, есть летальные исходы, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.

"В нашей области появились первые случаи отравления суррогатным алкоголем. Есть летальные исходы", - написал Мелик-Гусейнов.

Он отметил, что сейчас медики борются за жизнь нескольких человек. "Причина, по предварительным данным экспертов, - отравление этиленгликолем, который находился в составе суррогатных алкогольных напитков", - добавил замгубернатора.