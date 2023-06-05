В результате ДТП на трассе Выборг - Светогорск погибли два человека

Еще четверо получили травмы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Два человека погибли в результате аварии на трассе А-181 (Выборг - Светогорск). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и региону.

"По предварительным данным, в результате ДТП оба водителя скончались на месте происшествия. Полицейскими проводится проверка по факту смертельного ДТП на 44-м километре автодороги Выборг - Светогорск", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, 5 июня в 17:49 на 44-м км автодороги Выборг - Светогорск по неустановленным причинам, 51-летний водитель автомобиля "Нива" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Opel Mokka, под управлением 49-летней женщины. Оба водителя скончались на месте. В ДТП пострадали четверо пассажиров автомобиля Opel: дети 13-и, 15-и и 14-и лет, а также 39-летняя женщина. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.