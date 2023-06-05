Суд назначит начало разбирательства по существу по делу Винника 9 июня

Россиянина обвиняют в отмывании денег

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Суд в Сан-Франциско 9 июня в ходе предварительных слушаний определит дату начала разбирательства по существу дела россиянина Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег. Соответствующий документ был опубликован в понедельник в базе суда по северному округу Калифорнии.

"Данная тема будет вынесена на рассмотрение на заседании 9 июня", - говорится в документе.

Как ожидается, суд в соответствии с имеющейся практикой назначит начало процесса по существу на период ближе к концу года.

Винник был экстрадирован 4 августа 2022 года из Франции через Грецию в США. Его задержали во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу Соединенных Штатов, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. 19 декабря 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию. Защита обжаловала это решение, но суд его подтвердил.