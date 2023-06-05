В торговом центре в Ингушетии произошел пожар

Предварительная площадь возгорания составила 200 кв. м

МАГАС, 5 июня. /ТАСС/. Пожар в торгово-развлекательном центре "Ковчег" произошел вечером в Назрани. Предварительная площадь возгорания составила 200 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС Ингушетии.

"На территории торгово-развлекательного центра "Ковчег" в Назрани произошло возгорание, его предварительная площадь составляет примерно 200 кв. м. На данный момент пожарные расчеты борются с пламенем", - сказали в пресс-службе.

Также в пресс-службе уточнили, что данных о пострадавших и жертвах пока нет.