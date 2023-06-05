В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за подъема уровня рек

Оно будет действовать до 6 июня

КРАСНОДАР, 5 июня. /ТАСС/. Синоптики в Краснодарском крае прогнозируют подъемы уровня воды в реках вплоть до вторника, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Штормовое предупреждение по подъему уровней воды на реках бассейна р. Кубань. В период 21:00-23:00 часов и до конца суток 05.06, а также в течение суток 06.06.2023 в связи с выпавшими и ожидаемыми осадками на реках, малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории Краснодарского края (Лабинский, Мостовской, Отрадненский, Курганинский, районы) ожидаются подъемы уровней воды местами с достижением опасных отметок", - говорится в сообщении.