В Харьковской области из-за повреждения разгерметизировался аммиакопровод

В регионе развернули штаб по ликвидации последствий случившегося

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Аммиакопровод получил повреждения в Купянском районе Харьковской области Украины. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В Купянском районе <...> поврежден трубопровод с аммиаком. В результате произошла разгерметизация трубопровода", - написал он.

По словам Синегубова, в области развернут штаб по ликвидации последствий случившегося. На месте работают аварийные службы.

Позднее Синегубов сообщил, что пробы воздуха в Купянске показали отсутствие аммиака. "По предварительным сообщениям работающих на месте специалистов, угрозы распространения опасных веществ в Купянском районе нет", - отметил он.

Как добавил глава администрации, специалисты продолжают брать пробы в других населенных пунктах региона - Кучеровцах, Синьковцах, Петропавловцах.