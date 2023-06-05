5 июня, 19:52

СК возбудил дело после отравления алкоголем нескольких жителей Нижегородской области

Следователями предварительно установлено, что потерпевшие употребляли сидр, приобретенный в магазине сети разливных напитков города

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июня. /ТАСС/. Следователи в Нижегородской области возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того как в регионе отметили первые случаи отравления суррогатными алкоголем, сообщает пресс-служба управления СК РФ по области.

"Богородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

По данным СК РФ, 5 июня несколько жителей города Богородска были госпитализированы с отравлением. Следователями предварительно установлено, что потерпевшие употребляли сидр, приобретенный в магазине сети разливных напитков города. 

Теги:
РоссияНижегородская область
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