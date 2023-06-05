В горах Дагестана град повредил крыши домов и автомобили

По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате стихии нет

МАХАЧКАЛА, 5 июня. /ТАСС/. Камнепады и селевые потоки вновь ограничили транспортное сообщение в горах Дагестана после сильных дождей с градом. Стихия повредила автомобили и крыши домов, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по республике.

"На 56-м км дороги республиканского значения Магарамкент - Ахты - Рутул в районе населенного пункта Мискинджа сошел селевой поток небольшого объема, автомобильное сообщение затруднено для легкового транспорта <...>. В Гунибском районе в населенном пункте Салта <…> от двух жителей сообщение поступило главе села о том, что их авто небольшие вмятины получили от града <…>, вдоль села увеличенный поток дождевой воды", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в администрации Левашинского района, в результате стихии в понедельник размыло сельские дороги.

В районе произошел камнепад на участке республиканской дороги между селами Цудахар и Хаджалмахи. По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате стихии нет. "В настоящее время главы администраций сельских поселений ведут работы по предварительной оценке нанесенного ущерба стихией", - отмечается в сообщении.

Накануне из-за прошедшего крупного дождя с градом в районе была повреждена кровля более 300 домов, школы, врачебной амбулатории и детского сада. Кроме того, повреждения получили более 50 автомобилей, у них разбиты стекла, помяты элементы кузова.

В ближайшее время синоптики прогнозируют в предгорных и горных районах Дагестана переменную облачность, местами небольшой и умеренный дождь.