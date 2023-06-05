В Ингушетии начали проверку из-за пожара в торговом центре

В результате возгорания пострадал один человек

МАГАС, 5 июня. /ТАСС/. Прокуратура Ингушетия начала проверку из-за пожара в торгово-развлекательном центре (ТРЦ), произошедшего в понедельник вечером, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства республики.

"Прокурор республики Андрей Васильченко организовал проверку по факту пожара в здании торгового центра "Ковчег" в Назрани, произошедшего вечером 5 июня 2023 года. На место происшествия для координации действий специальных служб и правоохранительных органов выехал прокурор Назрани Ибрагим Чербижев. В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, соблюдение требований о пожарной безопасности, а также дана правовая оценка действиям ответственных лиц", - говорится в сообщении.

Как сообщается, ход проверки взят прокурором республики на контроль.

Ранее в МЧС республики сообщали о том, что в ТРЦ "Ковчег" произошел пожар на площади 200 кв. м. В результате возгорания пострадал один человек. В здании располагался реабилитационный центр, из которого были эвакуированы пациенты.