С февраля 2022 года в ДНР из-за обстрелов ВСУ погибли более 4,5 тыс. человек

Среди них было 136 детей

ДОНЕЦК, 6 июня. /ТАСС/. Свыше 4,5 тыс. мирных жителей, в том числе 136 детей, погибли на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 17 февраля 2022 года. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Всего [погибли] 4 565 человек, в том числе детей - 136", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Еще 4 590 человек получили ранения, в их числе 304 ребенка. Уточняется, что за это время зафиксировано 117 случаев подрыва мирных жителей на противопехотных минах ПМФ-1 "Лепесток", которые ВСУ сбрасывают на населенные пункты республики.

За время эскалации в ДНР повреждены 11 165 домов и 2 673 объекта гражданской инфраструктуры, в том числе 151 медицинское и 552 образовательных учреждения, а также 76 критических объектов.