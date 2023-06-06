Власти Харьковской области сообщили, что объем утечки аммиака может составлять 134 т

По словам директора регионального департамента гражданской защиты Ивана Сокола, ядовитое облако газа может распространиться на 2,5 км

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Объем утечки аммиака из-за повреждения трубопровода в Харьковской области может составить 134 тонны, а ядовитое облако может распространиться на 2,5 км. Об этом сообщил директор областного департамента гражданской защиты Иван Сокол.

"В общей сложности это может быть до 134 тонн аммиака", - цитирует его издание "Страна". В настоящее время объем утечки устанавливается.

Сокол сообщил, что трубопровод с аммиаком был поврежден недалеко от села Масютовка Харьковской области в 23 км от Купянска.

О разгерметизации аммиакопровода в Купянском районе Харьковской области заявил в понедельник глава областной администрации Олег Синегубов. В регионе развернули штаб для ликвидации последствий случившегося, специалисты берут пробы воздуха.