Украинские военные за сутки 60 раз обстреляли ДНР

В результате погибли два мирных жителя, ранения получили пять человек

ДОНЕЦК, 6 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР, всего выпущено 324 боеприпаса. В результате обстрелов два мирных жителя погибли, еще пять ранены, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"За истекшие сутки представительство сообщало о 60 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины, - говорится в сообщении в его Telegram-канале. - За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц". В заявлении уточняется, что еще пять мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

Под огнем ВСУ оказались шесть населенных пунктов республики. В результате обстрелов повреждены 15 домов и семь объектов гражданской инфраструктуры.