5 июня, 23:34

В аэропорту Владивостока задержали пассажира из Средней Азии с наркотиками

Он пытался перевезти 2 кг героина

ВЛАДИВОСТОК, 6 июня. /ТАСС/. Полиция задержала в аэропорту Владивостока пассажира с более чем 2 кг героина, сообщает во вторник пресс-служба УМВД по Приморскому краю. Канал поставки наркотиков пролегал из Средней Азии через Москву на Дальний Восток.

"Отделом по борьбе с незаконным оборотом наркотиков опийной группы УНК Управления МВД России по Приморскому краю пресечен канал поставки наркотических средств из Средней Азии на Дальний Восток. Из незаконного оборота изъята партия - более 2 кг героина", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что 35-летний мужчина прибыл авиарейсом из Москвы во Владивосток, где и был задержан на территории аэропорта. При досмотре полицейские обнаружили наркотик в тайнике. Он был оборудован в стенке чемодана и замаскирован под ребро жесткости.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает, в том числе пожизненное лишение свободы. Подозреваемый заключен под стражу. 

Теги:
РоссияПриморский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация